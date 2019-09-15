Цзюй Вэньцзюнь и Гунина продолжают лидировать на этапе Гран-при в Сколково
15 сентября в Деловом центре Сколково были сыграны партии пятого тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Результативной стала только одна из партий. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами победила Пию Крамлинг из Швеции.
Оставшиеся пять партий завершились вничью. Мирный исход был зафиксирован в поединках: Элизабет Петц (Германия) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Валентина Гунина (Россия) — Антуанета Стефанова (Россия), Хампи Конеру (Индия) — Александра Горячкина (Россия), Дронавалли Харика (Индия) — Александра Костенюк (Россия) и Мари Себаг (Франция) — Алина Кашлинская (Россия).
После пяти туров лидерство сохраняют Цзюй Вэньцзюнь и Гунина, набравшие по 3,5 очка. На пол-очка отстают Горячкина, Конеру и Лагно.
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