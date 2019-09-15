Олимпийская чемпионка Казакова рассказала, за что на неё обиделся Плющенко

Олимпийская чемпионка Игр 1998 года Оксана Казакова, выступавшая в парном катании с Артуром Дмитриевым, рассказала, за что после Олимпиады-2014 на неё обиделся фигурист Евгений Плющенко.
На Играх в Сочи Плющенко помог сборной России завоевать золото в командных соревнованиях, но снялся с личных соревнований во время раскатки из-за проблем со спиной. Впоследствии спортсмен перенёс сложную операцию на спине. Плющенко был единственным представителем России в мужском одиночном катании.
«Плющенко на меня обиделся, когда я сказала, что он поступил не по-мужски, снявшись с соревнований. Мне так показалось. Но сейчас у нас нормальные отношения. Наверное, мои слова его задели. Но потом я поняла, что, наверное, каждый спортсмен сам решает, как ему лучше поступить. Это сложный вопрос. Просто мне хотелось посмотреть, как Женя катает и короткую, и произвольную программу, а я этого не увидела»,— приводит слова Казаковой «Спорт день за днём».
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