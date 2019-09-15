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Чемпионка ОИ Казакова — о методике Тутберидзе: с юниорами надо более жёстко

Чемпионка ОИ Казакова — о методике Тутберидзе: с юниорами надо более жёстко
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Игр 1998 года Оксана Казакова, выступавшая в парном катании с Артуром Дмитриевым, не считает, что известный тренер Этери Тутберидзе жёстко относится к своим воспитанникам, если речь идёт о юниорах.

«Я не нахожусь в их команде и не знаю, что Этери фигуристам говорит. Но я знаю, что с юниорами надо более жёстко, а когда человек начинает взрослеть, лет с 16-17, с ним уже надо больше как с коллегой, со взрослым. Но я не знаю их отношений между собой. Может, это слухи слухами.

Не считаю ли, что ментальность меняется и подростки хотят, чтобы к ним относились, как к равным? Я считаю, что та советская система, которая была у нас в спорте, она очень работала. Даже для этого поколения. Потому что нам нужно делать элементы, нам нужно худеть, прыгать. Чудес не бывает, поэтому это всё за счёт дисциплины, слушания тренера. Я считаю, что это всё осталось», — приводит слова Казаковой «Спорт день за днём».

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