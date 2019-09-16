Валиева: Тутберидзе очень высокая и очень красивая

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к своему тренеру — Этери Тутберидзе.



«Она очень требовательная, может и поругать, и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко не собран. А еще она очень высокая и очень красивая.



Равняюсь ли на неё? Наверное, стараюсь быть более требовательной к себе. И всё время так же хорошо одеваться и хорошо выглядеть», — цитирует Валиеву ТАСС.

На минувшей неделе Валиева стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при в Челябинске. Для Камилы этот успех стал вторым в сезоне после этапа в Куршевеле и позволил ей выйти в финал Гран-при, который пройдет в декабре в Турине (Италия).

