Валиева: Тутберидзе очень высокая и очень красивая
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к своему тренеру — Этери Тутберидзе.
«Она очень требовательная, может и поругать, и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко не собран. А еще она очень высокая и очень красивая.
Равняюсь ли на неё? Наверное, стараюсь быть более требовательной к себе. И всё время так же хорошо одеваться и хорошо выглядеть», — цитирует Валиеву ТАСС.
На минувшей неделе Валиева стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при в Челябинске. Для Камилы этот успех стал вторым в сезоне после этапа в Куршевеле и позволил ей выйти в финал Гран-при, который пройдет в декабре в Турине (Италия).
- 16 сентября 2019
-
09:25
-
08:28
-
08:19
-
00:58
- 15 сентября 2019
-
23:45
-
22:46
-
21:30
-
21:17
-
20:58
-
20:08
-
19:44
-
19:23
-
19:09
-
18:04
-
17:43
-
17:35
-
17:19
-
16:37
-
15:41
-
15:21
-
15:02
-
14:59
-
14:04
-
13:39
-
13:35
-
12:52
-
12:15
-
11:52
-
11:38
-
11:13
-
10:21
-
10:00
-
09:22
-
00:34
- 14 сентября 2019
-
23:35
Партнерский контент