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Агафонова выиграла золото Кубка вызова в упражнениях на бревне

Агафонова выиграла золото Кубка вызова в упражнениях на бревне
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Анастасия Агафонова завоевала золотую медаль этапа Кубка вызова в Париже упражнениях на бревне. Победу уроженке Владимирской области принёс результат в 13,400 балла.

Второе место с результатом в 13,300 балла заняла украинка Анастасия Бачинская, третий результат показала её соотечественница Диана Варинская (13,200 балла).

Помимо золота на бревне Агафонова завоевала серебро на разновысоких брусьях.

Ещё одним призёром из России стал Кирилл Прокопьев. Уроженец Владимира завоевал бронзу в вольных упражнениях и серебро в упражнении на коне.

Уроженец Астраханской области Сергей Ельцов выиграл две серебряные медали в упражнениях на перекладине и брусьях.

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