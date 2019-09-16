Волейболистка Старцева — о проигрыше Китаю: я очень расстроена

Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева прокомментировала поражение в матче с командой Китая на Кубке мира в Японии со счётом 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

«Нам было по силам выиграть этот матч, особенно после вчерашней победы. Я очень расстроена. Мы рассматриваем эти соревнования как проверку собственных сил в процессе подготовке к Олимпийским играм», — приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.

Для подопечных Серджо Бузато это первое поражение в турнире. Ранее россиянки победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2). 18 сентября российские волейболистки сыграют с командой Южной Кореи. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.