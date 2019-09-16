Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянки обновили рекорды мира и Европы на ЧЕ по стрельбе в Италии

Россиянки обновили рекорды мира и Европы на ЧЕ по стрельбе в Италии
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская спортсменка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.

23-летняя Зыкова стала победительницей соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки в положении лежа с расстояния 50 метров. Золотую медаль ей обеспечил результат 627,8 балла. Второе место с результатом 624,9 балла заняла представительница Германии Эва Рёскен. Третьей стала венгерка Гитта Байош (624,4 балла).

В соревнованиях принимали участие ещё две россиянки. Мария Иванова стала 13-й (622,0 балла), а Полина Хорошева показала 14-й результат (621,8 балла).

Данные результаты позволили сборной России выиграть и командные соревнования в этой дисциплине. С суммарным результатом 1871,6 очка Зыкова, Иванова и Хорошева установили рекорд мира и Европы.

Чемпионат Европы проходит в Болонье (Италия) и завершится 26 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент