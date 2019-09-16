Россиянки обновили рекорды мира и Европы на ЧЕ по стрельбе в Италии

Российская спортсменка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.
23-летняя Зыкова стала победительницей соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки в положении лежа с расстояния 50 метров. Золотую медаль ей обеспечил результат 627,8 балла. Второе место с результатом 624,9 балла заняла представительница Германии Эва Рёскен. Третьей стала венгерка Гитта Байош (624,4 балла).
В соревнованиях принимали участие ещё две россиянки. Мария Иванова стала 13-й (622,0 балла), а Полина Хорошева показала 14-й результат (621,8 балла).
Данные результаты позволили сборной России выиграть и командные соревнования в этой дисциплине. С суммарным результатом 1871,6 очка Зыкова, Иванова и Хорошева установили рекорд мира и Европы.
Чемпионат Европы проходит в Болонье (Италия) и завершится 26 сентября.
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