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Константинова — на предложение завершить карьеру: а зачем я тут четверные учу?

Константинова — на предложение завершить карьеру: а зачем я тут четверные учу?
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала предложение одного из своих подписчиков завершить профессиональную карьеру.

«Пора на покой...» — написал подписчик под фотографией Станиславы в «Инстаграме».

«Почему раньше не написали? Зачем я тут квады учу, шишки набиваю?» – ответила фигуристка.

Фото доступно в «инстаграме» Станиславы Константиновой.

Напомним, 19-летняя уроженка Санкт-Петербурга является бронзовым призёром зимней Универсиады в Красноярске-2019, серебряным призёром этапа Гран-при в Финляндии-2018 и победительницей ряда турниров серии «Челленджер».

Ранее стало известно, что Константинова выступит на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Соревнования состоятся 19-21 сентября.

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