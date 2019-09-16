Константинова — на предложение завершить карьеру: а зачем я тут четверные учу?
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала предложение одного из своих подписчиков завершить профессиональную карьеру.
«Пора на покой...» — написал подписчик под фотографией Станиславы в «Инстаграме».
«Почему раньше не написали? Зачем я тут квады учу, шишки набиваю?» – ответила фигуристка.
Фото доступно в «инстаграме» Станиславы Константиновой.
Напомним, 19-летняя уроженка Санкт-Петербурга является бронзовым призёром зимней Универсиады в Красноярске-2019, серебряным призёром этапа Гран-при в Финляндии-2018 и победительницей ряда турниров серии «Челленджер».
Ранее стало известно, что Константинова выступит на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Соревнования состоятся 19-21 сентября.
Константинова: не уверена в тройном акселе, чтобы включать его в программу
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