Емелин вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин будет бороться за золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).



В полуфинальной схватке в весовой категории до 60 кг Емелин одержал победу над представителем Казахстана Мирамбеком Аингуловым — 8:0. В решающей схватке Емелин сразится с японцем Кеничиро Фумитой.



Ранее Емелин принёс России лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Ещё две лицензии для России могли принести Роман Власов (категория до 77 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг), однако Асхат Дилмухамедов из Казахстана и Амир Гасемимонджези из Ирана, выбившие их из соревнований, проиграли в своих полуфиналах. Лишь в случае их итоговых побед россияне сохранили бы шансы на лицензии.

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