Тренер сборной Китая по волейболу: с Россией всегда тяжело играть в
Тренер женской сборной Китая по волейболу Лан Пин прокомментировала победу в матче с командой России на Кубке мира в Японии со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Китаянки являются действующими обладательницами трофея.
«С Россией всегда играть тяжело. У них много высоких волейболисток, так что мы заранее готовились к игре на подаче и приёме. Наверное, россиянки устали после вчерашней пятисетовой игры. Сегодня мы отлично действовали на приёме, это позволяло нам быстро атаковать», — приводит слова тренера официальный сайт Международной федерации волейбола.
18 сентября российские волейболистки сыграют с командой Южной Кореи, а китаянки встретятся с доминиканками. Соревнования завершатся 29 сентября.
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