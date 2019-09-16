Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский борец Сурков завоевал серебро на чемпионате мира в Нур-Султане

Российский борец Сурков завоевал серебро на чемпионате мира в Нур-Султане
Другие / Борьба 0

Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

В решающей схватке в весовой категории до 67 кг Сурков уступил представителю Кубы Исмаэлю Борреро Молине — 1:3. Бронзовые награды завоевали немец Франк Штеблер и серб Мете Немеш.

Ранее в финальные схватки на международных соревнованиях в Нур-Султане пробились ещё два россиянина — Сергей Емелин и Муса Евлоев. Евлоеву будет противостоять Артур Алексанян из Армении, а Емелин померится силами с японцем Кеничиро Фумитой.

Напомним, все три борца принесли сборной России лицензии на участие в Олимпийских играх—2020 в Токио.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент