Российский борец Сурков завоевал серебро на чемпионате мира в Нур-Султане
Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).
В решающей схватке в весовой категории до 67 кг Сурков уступил представителю Кубы Исмаэлю Борреро Молине — 1:3. Бронзовые награды завоевали немец Франк Штеблер и серб Мете Немеш.
Ранее в финальные схватки на международных соревнованиях в Нур-Султане пробились ещё два россиянина — Сергей Емелин и Муса Евлоев. Евлоеву будет противостоять Артур Алексанян из Армении, а Емелин померится силами с японцем Кеничиро Фумитой.
Напомним, все три борца принесли сборной России лицензии на участие в Олимпийских играх—2020 в Токио.
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