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Ханю: живу, чтобы исполнить четверной аксель

Ханю: живу, чтобы исполнить четверной аксель
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю прокомментировал своё успешное выступление на турнире Autumn Classic International в Оквилле (Канада).

«До приезда сюда я пребывал в хорошей форме. Надеюсь, мне и в дальнейшем удастся выступать безошибочно. Сложно сказать наверняка, но сейчас я хочу быть сильнейшей версией себя. Планирую выступать на каждом соревновании, если продолжу кататься до следующего олимпийского сезона.

Для чего я катаюсь? Я уже говорил, что живу лишь для того, чтобы исполнить четверной аксель», — цитирует Ханю The Japan Times.

Напомним, во время церемонии награждения, в которой чествовали Ханю, случился забавный эпизод. Организаторы забыли поднять флаг Японии, после чего это сделал один из соперников Юдзуру.

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