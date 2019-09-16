Карякин проиграл Витюгову в первой партии третьего раунда Кубка мира ФИДЕ

В Ханты-Мансийске завершились первые партии третьего раунда Кубка мира ФИДЕ.

Россиянин Сергей Карякин чёрными фигурами проиграл соотечественнику Никите Витюгову. Александр Грищук, также чёрным цветом, победил китайца Сюй Сянъюя. Кирилл Алексеенко взял вверх над Пенталой Харикришной из Индии.

Россиянин Ян Непомнящий чёрными сыграл вничью с соотечественником Евгением Томашевским, француз Максим Вашье-Лаграв чёрными разошёлся миром с Дмитрием Яковенко. Владислав Артемьев сыграл вничью с вьетнамцем Ле Куанг Льемом, Максим Матлаков – с армянином Левоном Ароняном, Пётр Свидлер – с Ливиу-Дитер Нисипяну из Германии.

Поляк Ян-Кшиштоф Дуда обыграл Дмитрия Андрейкина, азербайджанец Теймур Раджабов нанёс поражение Даниилу Юффе.

Вторые партии третьего круга пройдут завтра, 17 сентября.