Борец Сурков — о серебре ЧМ: хотелось бы взять реванш у кубинца на Играх в Токио

Серебряный призёр чемпионата мира—2019, российский борец греко-римского стиля Артём Сурков рассказал, что хотел бы взять реванш за проигрыш в финале у кубинца Исмаэля Борреро Молины на Олимпиаде-2020 в Токио. Сурков завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио, попав в топ-6 сильнейших борцов чемпионата мира в весовой категории до 67 кг.
«Я понимаю, что выполнил задачу-минимум, завоевав путёвку на Игры в Токио. Но в финале я пропустил техническое действие в партере, ничего не смог сделать в стойке, никаких отговорок быть не может, сам во всём виноват. Конечно, хотелось бы взять реванш на Играх в Токио, но туда ещё надо попасть — у нас немало ребят, которые достойны там выступить», — приводит слова Суркова ТАСС.
Также Сурков сообщил, что команда расстроена поражением олимпийского чемпиона Романа Власова, который в 1/8 финала уступил Асхату Дильмухамедову из Казахстана.
«Конечно, мы огорчились проигрышу нашего капитана, самого титулованного в команде, но мы уверены — он сделает правильные выводы. Что бог ни делает, всё к лучшему, надеюсь, мы все сделаем правильные выводы, чтобы достичь большего», — сказал Сурков.
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