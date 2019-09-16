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Дина Аверина — о старте на ЧМ: Ковёр в Баку уже как родной

Дина Аверина — о старте на ЧМ: Ковёр в Баку уже как родной
Другие / Прочие виды спорта 0

Лидер сборной России Дина Аверина после первого дня квалификации на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан), отметила, что выступление далось ей легче, чем онаожидала.

«Думала, будет намного сложнее. Может быть, дело в том, что я не первый раз здесь выступаю, уже чуть-чуть привыкла к площадке, к залу. Ковёр в Баку уже как родной. Арина за меня очень волновалась, прямо не знала, куда себя деть. Она была даже больше напряжена, чем я. Всё-таки тем, кто не выступает, тяжелее», — приводит слова Дины «Команда России».

После первого дня квалификации Дина Аверина лидирует в упражнении с обручем, набрав 23,650. Второе место занимает Екатерина Селезнёва (23,400).

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