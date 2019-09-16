Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Двукратный призёр ОИ-2008 Голоцуцков открыл в Москве академию гимнастики

Двукратный призёр ОИ-2008 Голоцуцков открыл в Москве академию гимнастики
Другие / Прочие виды спорта 0

Сегодня, 16 сентября, в Москве состоялось торжественное открытие академии гимнастики двукратного бронзового призёра Олимпийских игр 2008 года в Пекине, пятикратного медалиста чемпионатов мира Антона Голоцуцкова. Учреждение войдёт в состав Федерации спортивной гимнастики города Москвы, благодаря чему сможет присваивать разряды по этому виду спорта и участвовать во всех соревнованиях единого календарного плана. Проект был реализован при поддержке группы ВТБ.

«В моих планах — мотивировать всех и каждого укреплять своё физическое состояние, — сказал Голоцуцков. — Особенно буду бороться за то, чтобы к гимнастике приучали с раннего детства. Ведь то, что заложено в начале пути, предопределит будущее и станет каркасом».

«Развитие спорта в России — одно из приоритетных направлений социальной деятельности ВТБ. Поэтому мы стремимся всячески поддерживать поколение будущих чемпионов через формирование городской инфраструктуры и популяризацию здорового образа жизни», — добавил старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент