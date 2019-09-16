Дочь Тутберидзе рассказала, с кем из фигуристок дружит больше всего

Фигуристка Диана Дэвис, дочь известного тренера Этери Тутберидзе, заявила, что больше всего дружит с Алиной Загитовой, но также общается и с Евгенией Медведевой.

«20 тысяч подписчиков в „Инстаграме“? Рада, что их так много. Но блог делать не планирую.

Общаюсь со всеми. С Загитовой давно дружу, с тех пор как она только пришла в группу. С Женей Медведевой иногда общаемся", — цитирует Дэвис «Комсомольская правда — Челябинск».

Напомним, Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Ранее дуэт выступил на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Челябинске, где занял второе место. Победу одержали россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Тройку призёров замкнули представители Канады Надя Башинска и Питер Бимон.