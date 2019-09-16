Дочь Тутберидзе рассказала, с кем из фигуристок дружит больше всего
Фигуристка Диана Дэвис, дочь известного тренера Этери Тутберидзе, заявила, что больше всего дружит с Алиной Загитовой, но также общается и с Евгенией Медведевой.
«20 тысяч подписчиков в „Инстаграме“? Рада, что их так много. Но блог делать не планирую.
Общаюсь со всеми. С Загитовой давно дружу, с тех пор как она только пришла в группу. С Женей Медведевой иногда общаемся", — цитирует Дэвис «Комсомольская правда — Челябинск».
Напомним, Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Ранее дуэт выступил на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Челябинске, где занял второе место. Победу одержали россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Тройку призёров замкнули представители Канады Надя Башинска и Питер Бимон.
Дочь Тутберидзе: не разговариваю с мамой перед соревнованиями
- 16 сентября 2019
-
21:23
-
21:22
-
20:59
-
20:25
-
20:21
-
20:08
-
19:49
-
19:33
-
19:02
-
18:38
-
18:20
-
17:14
-
16:44
-
16:22
-
16:16
-
15:39
-
15:02
-
14:41
-
14:14
-
14:02
-
13:29
-
13:01
-
12:30
-
11:27
-
11:07
-
10:15
-
09:25
-
08:28
-
08:19
-
00:58
- 15 сентября 2019
-
23:45
-
22:46
-
21:30
-
21:17
-
20:58
Партнерский контент