Борцы греко-римского стиля на ЧМ завоевали для России три лицензии на ОИ-2020

На чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан) российские борцы греко-римского стиля сумели завоевать только три лицензии на Олимпийские игры в Токио из шести. Путёвки на Игры-2020 России принесли Муса Евлоев (весовая категория до 97 кг), ставший двукратным чемпионом мира, Артём Сурков (до 67 кг), завоевавший серебро первенства планеты, и Сергей Емелин, вышедший в финал в категории до 60 кг. Лицензии в каждом олимпийском весе предоставляются борцам, занявшим первые шесть мест. Отметим, что в спортивной борьбе лицензии не являются именными.
Ещё три лицензии — в весовых категориях до 77, 87 и 130 кг – российским классикам нужно будет добирать уже весной 2020 года. Накануне не смог войти в шестёрку сильнейших Александр Комаров (до 87 кг). Обидчики Романа Власова (до 77 кг) и Сергея Семёнова (до 130 кг) также не вышли в финал — россияне утратили шансы завоевать медали и, соответственно, лицензии на чемпионате мира.
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