Бойкова и Козловский заменят Забияко и Энберта на турнире Shanghai Trophy 2019
Спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выступит на турнире Shanghai Trophy 2019 в составе сборной России вместо Натальи Забияко и Александра Энберта, сообщает «Спорт день за днём» со ссылкой на официальный сайт турнира. Причины замены пока не известны. Ранее Забияко и Энберт пропустили контрольные прокаты сборной России из-за болезни партнёра.
Турнир Shanghai Trophy пройдёт с 2 по 5 октября в Шанхае (Китай). В составе российской сборной на турнир также отправятся Евгения Медведева, Александр Самарин и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Бойкова и Козловский в сезоне-2018/19 впервые выступили на турнирах среди взрослых и стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы и чемпионата России.
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