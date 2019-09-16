Путин поздравил борца Манцигова с победой на чемпионате мира в Нур-Султане
Президент РФ Владимир Путин поздравил российского борца Абуязида Манцигова с победой в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 72 кг на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан).
«Вы достойно и ярко прошли путь к финалу, покорили зрителей и болельщиков мастерством и настроем на результат. И, конечно, силой духа, настоящим борцовским характером, которые помогли вам взять верх в схватке за золото», – говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Напомним, Манцигов в финальной схватке нанёс поражение Араму Варданяну из Узбекистана со счётом 9:0.
Бронзовыми призёрами в весовой категории до 72 кг стали Балинт Корпаши из Венгрии и Аик Мнацаканян из Болгарии.
Чемпионат мира в Казахстане завершится 22 сентября.
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