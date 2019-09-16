Южноафриканская бегунья не выступит на ЧМ из-за нарушения антидопинговых правил
Южноафриканская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на короткие дистанции, Карина Хорн временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает ВВС.
В допинг-пробе спортсменки были обнаружены запрещённые вещества – ибутаморен и анаболический агент лигандрол (LGD-4033). Хорн не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе, куда ранее была заявлена.
30-летняя Хорн – первая бегунья в Южной Африке, преодолевшая стометровку менее чем за 11 секунд (10,98 секунды). Хорн — победительница и серебряный призёр чемпионата Африки 2016 года, участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.
- 16 сентября 2019
-
23:02
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:23
-
21:22
-
20:59
-
20:25
-
20:21
-
20:08
-
19:49
-
19:33
-
19:02
-
18:38
-
18:20
-
17:14
-
16:44
-
16:22
-
16:16
-
15:39
-
15:02
-
14:41
-
14:14
-
14:02
-
13:29
-
13:01
-
12:30
-
11:27
-
11:07
-
10:15
-
09:25
-
08:28
-
08:19
-
00:58
- 15 сентября 2019
-
23:45
Партнерский контент