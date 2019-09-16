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Южноафриканская бегунья не выступит на ЧМ из-за нарушения антидопинговых правил

Южноафриканская бегунья не выступит на ЧМ из-за нарушения антидопинговых правил
Другие / Лёгкая атлетика 0

Южноафриканская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на короткие дистанции, Карина Хорн временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает ВВС.

В допинг-пробе спортсменки были обнаружены запрещённые вещества – ибутаморен и анаболический агент лигандрол (LGD-4033). Хорн не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе, куда ранее была заявлена.

30-летняя Хорн – первая бегунья в Южной Африке, преодолевшая стометровку менее чем за 11 секунд (10,98 секунды). Хорн — победительница и серебряный призёр чемпионата Африки 2016 года, участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

Источник: BBC

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