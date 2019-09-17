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Когуашвили: три лицензии на ОИ — для сборной России это не результат

Когуашвили: три лицензии на ОИ — для сборной России это не результат
Другие / Борьба 0

Главный тренер команды Гоги Когуашвили уверен, что российские борцы греко-римского стиля весной 2020 года завоюют три недостающие лицензии на Олимпийские игры в Токио в весовых категориях до 77, 87 и 130 кг. На чемпионате мира в Нур-Султане путёвки на Олимпиаду для сборной России выиграли чемпион мира в весе до 97 кг Муса Евлоев, серебряный призер в весе до 67 кг Артём Сурков и вышедший в финал Сергей Емелин (до 60 кг).

«Лицензии были для нас самым важным на этом турнире, но взяли мы их только три. Для кого-то и три — мечта, но нас после феерического прошлогоднего выступления на чемпионате мира в Будапеште такой результат не может удовлетворить. Пусть это и особенный чемпионат мира, лицензионный — тут другая мотивация, другая подготовка, другой накал, но для сборной России это не результат. Значит, надо смотреть вперёд — мы обязаны добрать лицензии, но делать нам это уже весной.

Недостающие лицензии мы завоюем, я уверен — у нас на это будет два турнира после чемпионата Европы, один в Будапеште, второй в Софии. Рассчитываю, что мы с этим справимся уже в Венгрии", — приводит слова Когуашвили ТАСС.

Борцы греко-римского стиля на ЧМ завоевали для России три лицензии на ОИ-2020

Источник: ТАСС

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