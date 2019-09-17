Чемпионат мира по тяжёлой атлетике в 2022 году примет Чунцин

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике в 2022 году состоится в Чунцине (Китай), информирует официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Решение принято на заседании исполкома IWF в Паттайе (Таиланд).

«Рады сообщить, что Чунцин станет хозяином чемпионата мира 2022 года. Мы убеждены, что организаторы проведут соревнования на высочайшем уровне. Турнир ознаменует новую эру в истории китайской тяжёлой атлетики», — заявил глава IWF Тамаш Аян.

Китай в последний раз организовывал чемпионат мира в 1995 году — тогда соревнования состоялись в Гуанчжоу. В 2019 году первенство планеты пройдёт в Паттайе. Это будет 85-й ЧМ среди мужчин и 28-й среди женщин. Турнир состоится с 18 по 27 сентября. В 2021 году чемпионат мира примет Лима (Перу).