Валиева: катать с одним четверным слабоватенько, чтобы конкурировать с Лью

13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева после победы на этапе в Челябинске и выхода в финал юниорского Гран-при рассказала, как собирается конкурировать с американкой Алисой Лью.

«Выступать в Челябинске было очень приятно. Было спокойнее, потому что в России выступала. Мне так проще, чем за границей. Всё понятно, знакомо, все по-русски говорят. Полные трибуны собрались, я не ожидала.

О финале пока что не задумывалась, не успела. Но сейчас будем думать, это следующий шаг. В Турине нужно будет обязательно прокатать программу чисто. Сделать два четверных тулупа.

Слышала ли об Алисе Лью? Да, знаю о ней. Сильная девушка. Конкурировать с ней интересно. Когда знаешь, что есть другая девочка, которая прыгает и тройные аксели, и четверной лутц понимаешь, что просто катать с одним четверным уже слабоватенько. Нужно усложняться, поэтому решили попробовать программу с двумя четверными», — приводит слова Валиевой «Спорт Бизнес Online».