Назван итоговый состав сборной России на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список спортсменов, которые будут представлять страну на чемпионате мира — 2019 в Дохе (Катар).



В заявку вошли 29 легкоатлетов, которые будут выступать в нейтральном статусе:



Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту)

Анжелика Сидорова, Ирина Иванова и Алена Лутковская (все — прыжки с шестом)

Дарья Клишина и Елена Соколова (обе — прыжок в длину)

Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров (оба — тройной прыжок)

Максим Афонин и Александр Лесной (оба — толкание ядра)

Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царёва и Софья Палкина (все — метание молота)

Алексей Худяков (метание диска)

Илья Шкуренев (десятиборье)

Яна Смердова и Василий Мизинов (оба — ходьба на 20 км)

Сардана Трофимова и Федор Шутов (оба — марафон)

Полина Миллер и Ксения Аксенова (400 м)

Вера Рудакова и Валерия Андреева (400 м с/б)

Анна Тропина и Екатерина Ивонина (3000 м с/п)

Сергей Шубенков (110 м с/б).



Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019 пройдёт в Дохе в период с 27 сентября по 6 октября.