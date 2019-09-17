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Назван итоговый состав сборной России на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Назван итоговый состав сборной России на чемпионате мира по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список спортсменов, которые будут представлять страну на чемпионате мира — 2019 в Дохе (Катар).

В заявку вошли 29 легкоатлетов, которые будут выступать в нейтральном статусе:

Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту)
Анжелика Сидорова, Ирина Иванова и Алена Лутковская (все — прыжки с шестом)
Дарья Клишина и Елена Соколова (обе — прыжок в длину)
Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров (оба — тройной прыжок)
Максим Афонин и Александр Лесной (оба — толкание ядра)
Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царёва и Софья Палкина (все — метание молота)
Алексей Худяков (метание диска)
Илья Шкуренев (десятиборье)
Яна Смердова и Василий Мизинов (оба — ходьба на 20 км)
Сардана Трофимова и Федор Шутов (оба — марафон)
Полина Миллер и Ксения Аксенова (400 м)
Вера Рудакова и Валерия Андреева (400 м с/б)
Анна Тропина и Екатерина Ивонина (3000 м с/п)
Сергей Шубенков (110 м с/б).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019 пройдёт в Дохе в период с 27 сентября по 6 октября.

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