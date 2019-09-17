Михайлов: финские болельщики показали, насколько для них важен волейбол

Волейболист сборной России Максим Михайлов поделился впечатлениями от победы над командой Финляндии на чемпионате Европы со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).
«Мы очень довольны результатом. Приятно было сыграть перед многочисленными финскими болельщиками. Она показали нам, насколько для них важен волейбол. Именно поэтому этот вид спорта столь прекрасен», — приводит слова Михайлова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Ранее на групповом этапе действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном матче группового этапа российские волейболисты сыграют завтра, 18 сентября, с командой Словении.
Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
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