Евлоев: сделаю всё, чтобы поехать на Олимпиаду и выиграть её

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев прокомментировал завоевание золотой медали чемпионата мира в Нур-Султане.
«К чемпионату мира подошёл в своей лучшей форме, и очень расстроен, что не удалось провести финальный поединок. Долго готовился ко встрече с Артуром Алексаняном, ждал её, несмотря на то что год назад на чемпионате мира победа была за мной. Артуру желаю скорейшего выздоровления, до последнего не знал, что он снимется с финала.
Уже с сегодняшнего вечера чемпионат мира позади, и теперь передо мной другие цели. Лицензия завоёвана, но дома ещё сильная конкуренция, и нужно будет пройти внутренний отбор. Надеюсь, что буду защищать цвета России на Олимпиаде, готов сделать всё, что в моих силах, чтобы поехать в Токио и выиграть Игры!
Одна и та же причёска второй чемпионат мира подряд? Имидж победителя, решил придерживаться той формы — не хочу больше проигрывать. Сезон получился для меня успешным, плодотворным, но единственное, что меня в этом сезоне расстроило, — это травма Артура. Я на самом деле очень хотел побороться. Специально под него у меня были домашние заготовки — хотел их проверить. В другой раз», — цитирует Евлоева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
Напомним, соперник Евлоева по финалу чемпионата мира из Армении Артур Алексанян не смог выйти на решающую схватку в связи с переломами двух рёбер.
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