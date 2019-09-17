Евлоев: сделаю всё, чтобы поехать на Олимпиаду и выиграть её

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев прокомментировал завоевание золотой медали чемпионата мира в Нур-Султане.



«К чемпионату мира подошёл в своей лучшей форме, и очень расстроен, что не удалось провести финальный поединок. Долго готовился ко встрече с Артуром Алексаняном, ждал её, несмотря на то что год назад на чемпионате мира победа была за мной. Артуру желаю скорейшего выздоровления, до последнего не знал, что он снимется с финала.



Уже с сегодняшнего вечера чемпионат мира позади, и теперь передо мной другие цели. Лицензия завоёвана, но дома ещё сильная конкуренция, и нужно будет пройти внутренний отбор. Надеюсь, что буду защищать цвета России на Олимпиаде, готов сделать всё, что в моих силах, чтобы поехать в Токио и выиграть Игры!



Одна и та же причёска второй чемпионат мира подряд? Имидж победителя, решил придерживаться той формы — не хочу больше проигрывать. Сезон получился для меня успешным, плодотворным, но единственное, что меня в этом сезоне расстроило, — это травма Артура. Я на самом деле очень хотел побороться. Специально под него у меня были домашние заготовки — хотел их проверить. В другой раз», — цитирует Евлоева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Напомним, соперник Евлоева по финалу чемпионата мира из Армении Артур Алексанян не смог выйти на решающую схватку в связи с переломами двух рёбер.

Трико Мусы Евлоева выставят в музее Олимпийской славы Калининградской области