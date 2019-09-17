Куркаев избежал переломов после падения в матче чемпионата Европы

Российский волейболист Ильяс Куркаев не получил серьёзных повреждений в результате падения во время матча чемпионата Европы со сборной Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в национальной сборной.



«Сразу после матча сделали снимок, переломов не выявлено. Позднее будут проведены дальнейшие исследования», — заявили в команде.



Напомним, подопечные Туомаса Саммельвуо без особых проблем обыграли сборную Финляндии со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22). Эта победа стала для сборной России четвёртой подряд.



В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном матче группового этапа российские волейболисты сыграют завтра, 18 сентября, с командой Словении.

Грустная победа. Игрока сборной России увезли в больницу прямо по ходу игры На лицо Куркаева, искривлённое гримасой боли, было тяжело смотреть. Ну и кому теперь нужна эта победа над Финляндией?