Российский борец Емелин завоевал серебро на чемпионате мира в Нур-Султане
Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин не сумел завоевать золотую медаль чемпионата мира, проходящего в Нур-Султане (Казахстан). В финальной схватке весовой категории до 60 кг он уступил представителю Японии Кеничиро Фумите — 5:10.
Бронзовые медали турнира завоевали иранец Али Реза Неджати и борец из Казахстана Мирамбек Айнагулов.
Ранее ещё два российских борца, пробившиеся в финалы своих весовых категорий, разыграли медали чемпионата мира. Артём Сурков проиграл в решающей схватке весовой категории до 67 кг кубинцу Исмаэлю Борреро Молине, а Муса Евлоев без борьбы завоевал золото в весовой категории до 97 кг – его соперник из Армении Артур Алексанян снялся с поединка из-за травмы.
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