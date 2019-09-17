Три россиянки пробились в финалы чемпионата мира по гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина пробилась в финальные соревнования в упражнениях с мячом и с обручем на чемпионате мира — 2019.



Россиянка выиграла квалификационные упражнения с обручем, набрав 23,650 балла и с мячом (23,7000 балла). Её сестра Арина Аверина заняла второе место в упражнениях с мячом (23,200).



Ешё одной представительницей России, претендующей на медали, является Екатерина Селезнёва. С результатом 23,400 балла она заняла третье место в квалификационных упражнениях с обручем.



Финалы в данных упражнениях состоятся уже сегодня, 17 сентября. Чемпионат мира по гимнастике проходит в Баку (Азербайджан) с 16 по 23 сентября.