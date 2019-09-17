Ласицкене: руководство ВФЛА сделало не всё, что должно было сделать

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила, что не испытывала давления после того, как раскритиковала руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«А кто может на меня давить? И почему? Я свободный спортсмен, имеющий право высказывать своё мнение. Ни от кого не завишу. Говорю то, что вижу. Те мои слова про федерацию не были эмоциональным порывом.

Высказывалась, исходя из своей чёткой позиции по данному вопросу. Я сказала и сейчас от своих слов не отказываюсь.

Считаю, что руководство ВФЛА сделало не всё, что должно было сделать. И из-за этого мы по-прежнему в ситуации неопределённости. Не вижу серьёзного развития российской лёгкой атлетики.

Проблемы после того случая? Нет. Наоборот, я увидела, как люди на это реагируют. Кто поддерживает меня, а кто нет. И многочисленные слова поддержки в мой адрес говорят о том, что названные мной проблемы действительно имеют место», — цитируют Ласицкене «Известия».