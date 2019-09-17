Главный тренер «Спартака» назвал сильные стороны БГК имени Мешкова

Главный тренер мужского гандбольного клуба «Спартак» Игорь Левшин поделился ожиданиями от матча группового этапа СЕХА-лиги с белорусским БГК имени Мешкова. Встреча состоится сегодня в Бресте, начало — в 18:15 мск.

«Мы очень рады снова оказаться в Бресте! В прошлом году большим удовольствием принимали участие в «Кубке Белгазпромбанка». Полны сил и готовы сражаться до последнего. БГК — очень хорошая команда с отличными игроками в защите и атаке. Также у брестчан сильные вратари», — приводит слова Левшина пресс-служба БГК.

«Спартак» и БГК имени Мешкова потерпели поражения на старте турнира. Из группы, в которой выступают шесть команд, в четвертьфиналы пробьются по две лучшие команды. Остальным клубам придётся принять участие в дополнительном раунде плей-офф.