Карякин не смог обыграть Витюгова во второй партии и выбыл из Кубка мира ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не сумел пройти в четвёртый раунд Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Ханты-Мансийске. Во второй партии третьего раунда Карякин, игравший белыми, сыграл вничью с соотечественником Никитой Витюговым. Первая партия шахматистов, состоявшаяся накануне, завершилась победой Витюгова.

Карякину нужно было обязательно побеждать, чтобы продолжить борьбу. Но ничья не оставила шансов Карякину на выход в следующий раунд.

Витюгов в четвёртом раунде сыграет с американцем Уэсли Со.

В четвёртый раунд также прошли россияне Кирилл Алексеенко и Александр Грищук. Ещё несколько представителей России продолжают вести борьбу за попадание в следующую стадию.