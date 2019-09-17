Карякин не смог обыграть Витюгова во второй партии и выбыл из Кубка мира ФИДЕ
Российский гроссмейстер Сергей Карякин не сумел пройти в четвёртый раунд Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Ханты-Мансийске. Во второй партии третьего раунда Карякин, игравший белыми, сыграл вничью с соотечественником Никитой Витюговым. Первая партия шахматистов, состоявшаяся накануне, завершилась победой Витюгова.
Карякину нужно было обязательно побеждать, чтобы продолжить борьбу. Но ничья не оставила шансов Карякину на выход в следующий раунд.
Витюгов в четвёртом раунде сыграет с американцем Уэсли Со.
В четвёртый раунд также прошли россияне Кирилл Алексеенко и Александр Грищук. Ещё несколько представителей России продолжают вести борьбу за попадание в следующую стадию.
Карякин проиграл Витюгову в первой партии третьего раунда Кубка мира ФИДЕ
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