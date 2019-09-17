Непряева: спортсменки из команды Крамера обязательно составят конкуренцию зимой

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки «коньком» на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени. Непряева одержала победу. Ранее она также выиграла спринт.

«Сегодня бежалось уже лучше, чем в спринте. Вообще, мне свойственно набирать форму с каждой гонкой. Будем надеяться, что к сезону подойду в сильнейших кондициях.

Спортсменок из команды Крамера ни в коем случае нельзя списывать со счетов. У Крамера очень сильные девочки. Они обязательно составят мне конкуренцию зимой. Та же Настя Седова и другие.

Видимо, сейчас у них определённый период подготовки и соответствующая ему форма, у меня – другой. Нет смысла сравнивать летом. Думаю, зимой они мне не будут уступать. Во всяком случае столько», — цитирует Непряеву «Тюменская арена».