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«Спартак» и «Кронштадт-Променад» победили в Кубке России по пляжному футболу

«Спартак» и «Кронштадт-Променад» победили в Кубке России по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

В матче группового этапа финального турнира Кубка России по пляжному футболу московский «Спартак» обыграл «Нику» из Ростова-на-Дону со счётом 4:1.

В другой встрече «Кронштадт-Променад» (Балтийск) обыграл «Лекс» (Санкт-Петербург) – 3:2. В составе хозяев дубль оформил Александр Сыркин. Ещё один гол забил Владислав Шкут. У «Лекса» точным ударом отметился Виктор Куринов, также один мяч был засчитан после автогола Павла Макаренко.

Результаты других встреч вторника:

«Крылья Советов» (Самара) – «Альянс» (Санкт-Петербург) – 10:2
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Звезды Динамо» (Курган) – 14:3
«Дельта» (Саратов) – «Сити» (Ленинградская область) – 7:1
«Мехта» (Самара) – «Индастриал» (Лобня) – 4:1
«Лукойл» (Калининград) – ЭЛМОНТ (Королёв) – 2:3
«Спутник» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 1:9.

Московский «Спартак» обыграл «Сити» в 1-м туре Кубка России по пляжному футболу
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