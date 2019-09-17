«Спартак» и «Кронштадт-Променад» победили в Кубке России по пляжному футболу

В матче группового этапа финального турнира Кубка России по пляжному футболу московский «Спартак» обыграл «Нику» из Ростова-на-Дону со счётом 4:1.
В другой встрече «Кронштадт-Променад» (Балтийск) обыграл «Лекс» (Санкт-Петербург) – 3:2. В составе хозяев дубль оформил Александр Сыркин. Ещё один гол забил Владислав Шкут. У «Лекса» точным ударом отметился Виктор Куринов, также один мяч был засчитан после автогола Павла Макаренко.
Результаты других встреч вторника:
«Крылья Советов» (Самара) – «Альянс» (Санкт-Петербург) – 10:2
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Звезды Динамо» (Курган) – 14:3
«Дельта» (Саратов) – «Сити» (Ленинградская область) – 7:1
«Мехта» (Самара) – «Индастриал» (Лобня) – 4:1
«Лукойл» (Калининград) – ЭЛМОНТ (Королёв) – 2:3
«Спутник» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 1:9.
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