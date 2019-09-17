Селёзнева завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем

Российская спортсменка Екатерина Селезнёва завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Ещё одна россиянка Дина Аверина стала третьей.

Селезнёва набрала 23,500 балла. Серебряную медаль выиграла Линой Ашрам из Израиля. Аверина в финале набрала 23,350 балла.

Во вторник на турнире также будут разыграны медали в упражнениях с мячом. Сборную России в финале будут представлять Дина и Арина Аверины.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проводится в Баку (Азербайджан) с 16 по 23 сентября.