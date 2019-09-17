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Гандбольные клубы из Беларуси заинтересованы выступать в российских турнирах

Гандбольные клубы из Беларуси заинтересованы выступать в российских турнирах
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что белорусские гандбольные клубы хотят принимать участие в российских соревнованиях.

Ранее в Бресте Шишкарёв провёл встречу с председателем Белорусской федерации гандбола Владимиром Коноплёвым. Они обговорили в том числе и возможное участие белорусских клубов в российских соревнованиях.

«Мы достаточно долго говорим об этом. Если нет возражений, то нужно проработать этот вопрос более детально. Как президент ФГР, могу сказать, что для нас это было бы интересно. Полагаю, что и для белорусской стороны тоже. Я думаю, что всё возможно», — цитирует Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.

«У нас прекрасные отношения с руководством Федерации гандбола России. Установлен отличный рабочий контакт, есть полное понимание друг друга. Надеюсь, что наше сотрудничество будет только укрепляться», — отметил Коноплёв.

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