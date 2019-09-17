Селезнёва призналась, что была сильно удивлена победе на чемпионате мира
Россиянка Екатерина Селезнёва прокомментировала победу на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
«По сравнению с квалификацией что-то получилось лучше, а что-то — хуже. Но в целом на одном уровне. Кому посвящу первую в карьере золотую медаль чемпионата мира? России.
Я в шоке от того, что стала первой, была очень напугана перед выходом на помост, на самом деле. Но Ирина Александровна (главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. — Прим. «Чемпионата») умеет настраивать и находить нужные слова. Она и мой тренер очень помогли.
Сила соперниц? Мы стараемся об этом вообще не думать. Думаем, как самим чётко выполнить упражнения. Что Ирина Александровна сказала? Это секрет", — приводит слова Селезнёвой ТАСС.
Селёзнева завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем
- 17 сентября 2019
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