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Селезнёва призналась, что была сильно удивлена победе на чемпионате мира

Селезнёва призналась, что была сильно удивлена победе на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Екатерина Селезнёва прокомментировала победу на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.

«По сравнению с квалификацией что-то получилось лучше, а что-то — хуже. Но в целом на одном уровне. Кому посвящу первую в карьере золотую медаль чемпионата мира? России.

Я в шоке от того, что стала первой, была очень напугана перед выходом на помост, на самом деле. Но Ирина Александровна (главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. — Прим. «Чемпионата») умеет настраивать и находить нужные слова. Она и мой тренер очень помогли.

Сила соперниц? Мы стараемся об этом вообще не думать. Думаем, как самим чётко выполнить упражнения. Что Ирина Александровна сказала? Это секрет", — приводит слова Селезнёвой ТАСС.

Селёзнева завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем

Источник: ТАСС

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