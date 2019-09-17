Арина Аверина планирует заняться здоровьем после окончания чемпионата мира
Российская гимнастка Арина Аверина сообщила, что после окончания чемпионата мира в Баку займётся вопросами здоровья. В Баку Аверина завоевала серебряную медаль в упражнении с мячом. Она уступила своей сестре Дине. Арина Аверина вышла на ковёр с пластырями на левой ноге. После окончания выступления судьи долго не выставляли оценки Арине. В итоге Дине Авериной пришлось долго ждать возможности выйти на ковёр.
«Когда я ждала свою оценку, то больше волновалась за сестру, чем за то, сколько судьи мне поставят.
Выступала с затейпированной ногой из-за травмы. После турнира буду решать эту проблему и потом стану как новенькая», — цитирует Арину Аверину «Р-Спорт».
Арина Аверина является трёхкратной чемпионкой мира.
Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнении с мячом
- 17 сентября 2019
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