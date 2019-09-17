Правый крайний «Спартака»: матч с БГК им. Мешкова получился провальным

Правый крайний московского «Спартака» Дмитрий Ковалёв поделился эмоциями от поражения клуба от белорусского БГК им. Мешкова со счётом 24:35 в рамках СЕХА-лиги. Это поражение для «Спартака» стало вторым подряд.

«Провальный матч для нас получился. Начало просто обескураживающее. Стали проигрывать со счётом 0:5. Никак не могли забить, непонятные ошибки, сумбур в защите. Потом уже было сложно что-то исправить, так как команда в Бресте опытная», — цитирует Ковалёва «Гадбол. Быстрый центр».

В первом туре москвичи проиграли клубу «Еврофарм Работник» со счётом 29:34. БГК имени Мешкова также начал турнир с поражения.

В следующем туре российский клуб встретится с лидером группы — «Веспремом». Встреча будет проходить в Москве 24 сентября.