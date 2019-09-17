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Обнародован список участников московского этапа Гран-при по фигурному катанию

Обнародован список участников московского этапа Гран-при по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал список участников московского этапа серии Гран-при сезона-2019/20. Участие в соревнованиях примут российская спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов.

Список россиян — участников московского этапа серии Гран-при сезона-2019/20:

женщины Евгения Медведева, Станислава Константинова, Александра Трусова;

мужчины Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Игнатов;

пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Столбова/Новоселов;

танцы на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Шпилевая/Смирнов.

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