Обнародован список участников московского этапа Гран-при по фигурному катанию
Официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал список участников московского этапа серии Гран-при сезона-2019/20. Участие в соревнованиях примут российская спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов.
Список россиян — участников московского этапа серии Гран-при сезона-2019/20:
женщины Евгения Медведева, Станислава Константинова, Александра Трусова;
мужчины Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Игнатов;
пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Столбова/Новоселов;
танцы на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Шпилевая/Смирнов.
- 18 сентября 2019
-
00:49
-
00:48
- 17 сентября 2019
-
23:49
-
23:37
-
23:00
-
22:37
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:03
-
20:28
-
20:18
-
20:13
-
19:51
-
19:38
-
19:38
-
18:35
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:44
-
16:01
-
15:02
-
14:49
-
13:55
-
13:41
-
13:06
-
12:52
-
12:35
-
12:12
-
11:49
-
11:09
-
11:00
Партнерский контент