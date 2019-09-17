Австрийского лыжника, рассказавшего о допинге, дисквалифицировали пожизненно
Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр был пожизненно дисквалифицирован за многократное нарушение антидопинговых правил, сообщает журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
В 2014 году Дюрр был дисквалифицирован на два года за применение эритропоэтина. После отстранения он вернулся, но в 2019 году дал интервью ARD и рассказал о допинге в лыжном спорте. На основе предоставленных данных полиция инициировала расследование. В ходе расследования было установлено, что врач Марк Шмидт оказывал услуги спортсменам, представляющим различные дисциплины. Он помогал им использовать кровяной допинг. Полиция совершала рейды во время чемпионата мира в Зеефельде.
Адвокат Дюрра уже сообщил, что его клиент не будет обжаловать решение о дисквалификации.
Зеппельт: рейд полиции на ЧМ может быть связан с признаниями Йоханнеса Дюрра
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