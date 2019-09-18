Тренер женской сборной по тяжёлой атлетике оценил шансы россиянок на ЧМ

Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Геннадий Аниканов поделился ожиданиями от чемпионата мира, который будет проходить в Таиланде с 18 по 7 сентября.

«Только Татьяна Каширина может реально претендовать на (золотую) медаль чемпионата мира. Остальные спортсменки выступят для того, чтобы набраться опыта в преддверии чемпионата Европы 2020 года в Москве. Возможно, кто-то из них сможет пробиться в первую шестёрку», — цитирует Аниканова «Р-Спорт».

В Таиланде выступят Каширина (весовая категория свыше 87 килограммов), Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг) и Екатерина Катина (до 81 кг).