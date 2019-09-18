Тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике рассказал о целях на ЧМ

Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой на чемпионате мира, который пройдёт в Таиланде с 18 по 27 сентября.

«Нам будет трудно рассчитывать на высокие места. Но команда хорошо подготовлена к турниру, посмотрим, что ребята покажут на помосте. Они будут бороться за попадание в шестёрку лучших и если получится, то это можно будет считать хорошим результатом», — цитирует Писаревского «Р-Спорт».

В состав команды включены Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Роман Бабаян (оба — до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба — до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).