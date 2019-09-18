Женская сборная России по волейболу победила Южную Корею на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу в матче четвёртого тура Кубка мира в Японии обыграла команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:18, 29:27, 25:12). В составе команды Серджо Бузато самым результативным игроком стала Наталия Гончарова, набравшая 14 очков.

Для сборной России это третья победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2), а также проиграли сборной Китая (0:3).



Завтра, 19 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Доминиканской Республики.



В Кубке мира также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, США и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября. В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная Китая.