Женская сборная России по волейболу победила Южную Корею на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу в матче четвёртого тура Кубка мира в Японии обыграла команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:18, 29:27, 25:12). В составе команды Серджо Бузато самым результативным игроком стала Наталия Гончарова, набравшая 14 очков.
Для сборной России это третья победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2), а также проиграли сборной Китая (0:3).
Завтра, 19 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Доминиканской Республики.
В Кубке мира также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, США и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября. В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная Китая.
КМ-2019 (ж). Кубок мира. 4-й тур
18 сентября 2019, среда. 06:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Южная Корея
Российские волейболистки потерпели первое поражение на Кубке мира в Японии
- 18 сентября 2019
-
08:25
-
00:49
-
00:48
- 17 сентября 2019
-
23:49
-
23:37
-
23:00
-
22:37
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:03
-
20:28
-
20:18
-
20:13
-
19:51
-
19:38
-
19:38
-
18:35
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:44
-
16:01
-
15:02
-
14:49
-
13:55
-
13:41
-
13:06
-
12:52
-
12:35
-
12:12
-
11:49
-
11:09
Партнерский контент