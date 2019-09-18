Мамиашвили: убеждён, к ОИ российские борцы подойдут в полной боевой готовности

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвёл итоги турнира классиков на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Сборная России по греко-римской борьбе завоевала три олимпийские лицензии из шести возможных.
«Нур-Султан для классиков прошёл, впереди — Будапешт. Надеюсь, обойдёмся без Софии. Помимо добычи лицензий, а я не сомневаюсь, что с этим вопросом мы справимся, мы должны успешно подойти к Олимпийским играм. Очевидно, что сегодня уже другой ажиотаж, другая агрессия — всё это требует переоценки, пересмотра тренировочного процесса. Тренерский штаб это понимает, готовит меры. Убежден, что к Олимпийским играм команда подойдёт в полной боевой готовности и в полном составе. Сегодня лучше, чем в Париже, но хуже, чем в Будапеште.
Что случилось с Романом Власовым? Борьба. Недостаточно правильно тактически построил встречу. Возможно, был уверен, что получит возможность работать в партере, где он себя чувствует очень уверенно. Видимо, нужно было более агрессивно выходить на спортсмена, представляющего страну-организатора, настроиться на тяжёлую встречу и изнурительное начало. Власову не удалось в начале схватки показать свою активность в стойке — а уступая во встрече ему не удалось перестроиться. Дал повод не помочь себе — и на этом всё закончилось. А вот что происходит с Сергеем Семёновым… Надеюсь, что будет ответ из медицинской службы, потому что если там психология — будет сложнее. Но, знаете, трое наших ребят в олимпийских весах сегодня боролись в финале — а в тех категориях, где мы не добрали, в Токио мы способны бороться за пьедестал, и мы будем бороться за медали Олимпиады", — цитирует Мамиашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
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