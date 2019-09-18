Канадские фигуристы Вирту и Моир объявили о завершении карьеры
Трёхкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду Тесса Вирту и Скотт Моир решили закончить карьеру. Канадский дуэт объявил об этом в социальной сети.
«Мы приняли решение завершить нашу 22-летнюю карьеру. Спасибо, кто всё это время поддерживал нас. Всегда ваши Тесса и Скотт», — написали фигуристы. Дальнейшие планы спортсменов пока не известны.
Вирту и Моир катаются вместе с 1997 года. Тогда Тессе было 8 лет, а её партнеру на два года больше. В сезоне-2006/07 канадские фигуристы дебютировали на чемпионате мира.
Тесса и Скотт — трёхкратные олимпийские чемпионы (дважды в личном турнире и один раз — в командном), двукратные серебряные (по разу в личном и командном турнирах). Также на их счету три победы на чемпионатах мира.
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