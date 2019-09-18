Бузато: мы готовились к одной Корее, а сыграли с другой
Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал победу над командой Южной Кореи на Кубке мира в Японии со счётом 3:0 (25:18, 29:27, 25:12).
«Мы извлекли урок из поражения в матче с Китаем. Сегодня мы отлично действовали на приёме и хорошо обеспечивали мячами нашего капитана. Я удовлетворён. Сборная Южной Кореи — одна из лучших команд мира. Мы готовились к одной Корее, а сыграли с другой. Однако моя команда смогла перестроиться от одной тактики к другой», — приводит слова Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.
Для россиянок эта победа стала третьей в турнире. Завтра, 19 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Доминиканской Республики.
Женская сборная России по волейболу победила Южную Корею на Кубке мира
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