Полещук завоевала лицензию на ОИ-2020 и сохранила шансы на бронзу ЧМ по борьбе

Россиянка Екатерина Полещук одержала победу в утешительном раунде чемпионата мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Она сможет побороться за бронзовую медаль турнира.
Полещук в схватке весовой категории до 50 кг одолела Симу Симу из Индии. Россиянка будет бороться за бронзовую медаль соревнований с представительницей Китая Сунь Янань.
Кроме того, Полещук завоевала для России олимпийскую лицензию в этой весовой категории, поскольку вошла в топ-6 спортсменок чемпионата мира.
Ранее мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира. Россияне завоевали две золотые и три серебряные медали.
Золотые награды выиграли Муса Евлоев (до 97 кг) и Абуязид Манцигов (до 72 кг), серебро получили Артём Сурков (до 67 кг), Сергей Емелин (до 60 кг) и Степан Маранян (до 63 кг).
Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.
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