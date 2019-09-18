Когуашвили: этот сезон Семёнов не боролся, есть какая-то проблема

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили подвёл итоги чемпионата мира в Нур-Султане (Казахстан).

Российские борцы завоевали пять медалей в десяти весовых категориях, три лицензии из шести, а Муса Евлоев и Абуязид Манцигов стали чемпионами мира. В общекомандном зачёте сборная России победила с большим отрывом.

«Три лицензии — это гораздо меньше того, на что мы рассчитывали. И теперь до весны наша первостепенная задача при первой же возможности закрыть этот недочёт. Александр Комаров (до 87 кг) — дебютант чемпионатов мира, и боролся он хорошо — в первых двух встречах выиграл убедительно, а проиграл в выигранной встрече — попался на туше, допустив детскую ошибку. Конечно, Саша растёт — и на следующий год с сегодняшним опытом он будет готов ещё серьезнее.

Поражение Романа Власова? Это борьба, а Власов — простой смертный человек. Да, он наш лидер, капитан команды — но и он, бывает, уступает. Слава богу, что осечка произошла на чемпионате мира, а не на Олимпийских играх. Не сомневаюсь, что лицензию доберём — у нас кроме Власова есть и Саша Чехиркин, который до сегодняшнего дня был действующим чемпионом мира. Главное — грамотно подготовиться к Олимпийским играм, и здесь мы будем претендовать в Токио на золото.

Что случилось с Сергеем Семёновым? Это самый острый вопрос. Будем разбираться. Сергей — мировой лидер этого веса, и сравнивать его ту борьбу… Можно сказать, что этот сезон Семёнов не боролся. Он молодой парень, но есть какая-то проблема. Наверное, нужно будет поработать с психологией. Многие из этих борцов, которые сегодня завоевали лицензии, приезжали к нам на сборы — Серёга их не чувствовал. Предолимпийские соревнования, ажиотаж — это всё понятно, но Семенов — чемпион мира, призёр Олимпиады… Будем разбираться", — цитирует Когуашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.